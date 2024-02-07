Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yozgat - Boğazlıyan kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, jandarma trafik ekiplerince durdurulan sürücüler uyarılarak kural ihlali yapan 10 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekiplere sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Yozgat - Boğazlıyan kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, jandarma trafik ekiplerince durdurulan sürücüler uyarılarak kural ihlali yapan 10 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekiplere sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.