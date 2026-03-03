Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Aydoğan'dan Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı: "Kesinlikle Şüpheli Linkleri Açmayın"

(YOZGAT) - Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, son yıllarda internet dolandırıcılığının hızla arttığına dikkat çekerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şüpheli linkleri açmamaları, banka bilgilerini paylaşmamaları, internet alışverişlerinde sanat kart ve düşük limit kullanmaları, kredi kartlarını internet alışverişine kapatmaları uyarısında bulundu.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Özellikle gençlerin "Sadece hesabını ver, hiçbir sorumluluğun yok, sana düzenli olarak para yardımı yapacağız" şeklinde kandırıldığını belirten Aydoğan, bunun yanısıra dolandırıcıların resmi kurum gibi davranarak dijital ortamda, sosyal medya- e posta – sms ve sahte web siteleri gibi hileli yöntemlerle kişilerin kimlik bilgilerini, kişisel verilerini veya hesap bilgilerini ele geçirdiklerini kaydetti. Aydoğan, bunun sonucunda ise vatandaşlar adına kredi çekme, sosyal medyalardan kendileri adına yakınlarından para isteme, bahis, kara para aklama gibi yöntemlerin kullanıldığını vurguladı.

Bir başka tehlikenin ise vatandaşlara sahte videolar göndererek söylenen hesaplara düşük miktarda para yatırılması durumunda yüksek oranda kar payı verileceği vaadiyle, öğrenim gören geçenlerin ise burs atı altında hesap bilgilerinin istenmesi yoluyla dolandırıcılık yapılması olduğunu kaydeden Aydoğan, "Başsavcılık olarak bu konuda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarımızda öğrencilerimizle bir araya gelerek bilgilendirme konferansları düzenlenlenmektedir. Bu sayede ailelere de ulaşarak Yozgat Adalet Sarayımıza gelen her bir vatandaşlarımıza tek tek bilgi verilmektedir. Bilgi broşürleri dağıtılmaktadır" ifadelerini kullandı.

?Başsavcı Aydoğan, vatandaşların böyle bir mağduriyet yaşamamaları için kesinlikle şüpheli linkleri açmamalarını, banka bilgilerini paylaşılmamalarını, banka işlemlerinde hesaplarında doğruluk kodu kullanılmalarını, internet alışverişlerinde sanal kartların ve düşük limitlerin kullanılmasını, kredi kartlarının internet alışverişlerine kapatılmasını ve sadece alışveriş yaparken açılmasını, resmi kurumlardan arandıkları zaman tekrar ilgili kurumları arayarak kuruma bilgi vermelerini ve kurumunun doğruluğunu tespit etmelerini istedi.

Aydoğan, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaları durumunda ise öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız ile iletişime geçilerek, kendilerine gelen tüm görüşmeler ile mesajların saklanması, bu aşamada vatandaşlarımızın temkinli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yapılan her ihbarı büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür asılsız mesaj ve gönderilere itibar etmemeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA