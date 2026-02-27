Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü

Güncelleme:
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçları, Macera Off-Road Spor Kulübü üyeleri arazi aracıyla çekerek sürücülere yardımcı oldu.

YOLLARDA KALAN ARAÇLARI, ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçlar için Macera Off-Road Spor Kulübü harekete geçti. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, arazi aracıyla alt geçit veya yollarda kalan başta halk otobüsleri olmak üzere çok sayıda aracı çekip, arkadaşlarıyla birlikte gecenin geç saatlerine kadar sürücülere yardımcı oldu.

Haber: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
