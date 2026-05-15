Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'de Göreve Başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldığını ve böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin 'Yıldırım' olarak belirlendiğini açıkladı. Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada ay yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak olan Yıldırım, 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı, sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçip 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin 1010 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım'ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.

İLK GÖREV YERİ TÜRKALİ-16

Kule montajının ardından Yıldırım'ın sondaj, gemi ve su altı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılıp Karadeniz'e açıldı. Yıldırım ilk görevini Türkali-16 kuyusunda icra edecek. 20 Mayıs'ta operasyona başlayacak gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek. İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Ayrıca helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
