Evde yılbaşı kutlamasına 'süslü' tarife

Güncelleme:
Antalya'da yılbaşı kutlaması için yapay çam ağaçları ve süslemelerin maliyeti, tercihlere göre 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor. İnsanların evde kutlama planlarıyla alışverişler arttı.

YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ile süs eşyaları ve Noel Baba şapkası, sakalı gibi ev süslerinin maliyeti, tercihe göre yaklaşık 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakların alışveriş telaşı başladı. Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı ile Noel Baba kostümü oldu. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi.

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son 1 haftada artış yaşandı.

Hediyelik eşya satılan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, kentteki yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 2 bin 450 liradan alıcı bulduğunu anlatan Öztürk, "90 santimetrelik yapay çam ağacı 350 lira, 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 3 bin 250, 3 metre boyundaki 15 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 6'lı çan 245 lira, 4'lü süs treni 245, 6'lı top 125, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 300, LED ışık 245 liradan satılıyor" dedi.

Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttığına değinen Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Noel Baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Öztürk, "En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 205 lira, şapkası 250 lira. Kostüm 1750 liraya satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
