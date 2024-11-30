Yığılca Arıcıları Sanal Mağazalarını Açtı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, ürünlerini kurdukları sanal mağazada satışa sundu.

Balköy Kooperatifi üyelerine ait sanal mağazanın ilk müşterisi, Kaymakam Hüseyin Demirkol oldu.

Ürünleri sipariş eden Demirkol, sanal mağazanın arıcılara hayırlı olmasını diledi.

Demirkol, ilçenin arısı ve balıyla bilindiğine işaret ederek, "Balköy sanal mağazasından ilk siparişi, Yığılca Kaymakamlığı olarak verdik. Yığılca arıcısının, güvenilir bir şekilde ürünlerini sergilediği sanal mağaza açıldı." ifadelerini kullandı.