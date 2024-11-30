Üye Girişi
Haberler
Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor

Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor

 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

Yığılca Arıcıları Sanal Mağazalarını Açtı

Yığılca Arıcıları Sanal Mağazalarını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, Balköy Kooperifi'ne ait sanal mağazada ürünlerini satışa sundu. İlk siparişi Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol verdi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, ürünlerini kurdukları sanal mağazada satışa sundu.

Balköy Kooperatifi üyelerine ait sanal mağazanın ilk müşterisi, Kaymakam Hüseyin Demirkol oldu.

Ürünleri sipariş eden Demirkol, sanal mağazanın arıcılara hayırlı olmasını diledi.

Demirkol, ilçenin arısı ve balıyla bilindiğine işaret ederek, "Balköy sanal mağazasından ilk siparişi, Yığılca Kaymakamlığı olarak verdik. Yığılca arıcısının, güvenilir bir şekilde ürünlerini sergilediği sanal mağaza açıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
img

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
img

Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.