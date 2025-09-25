Yeşilhisar'da Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Ahilik kültürü hakkında bilgilendirme yapılan programda, ilçede yılın esnafları açıklandı.

Yılın ahisi seçilen Abdullah Sayın için şed kuşatma töreni düzenlendi.

Ahiliği anlatan tiyatro gösterisinin ardından vatandaşlara pilav ikram edildi.

Programa, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Sivri ile ilçe protokolü katıldı.