Haberler

Yeşilhisar'da Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programında, yılın esnafları açıklandı ve Abdullah Sayın için şed kuşatma töreni yapıldı. Programda tiyatro gösterisi ve pilav ikramı da gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Ahilik kültürü hakkında bilgilendirme yapılan programda, ilçede yılın esnafları açıklandı.

Yılın ahisi seçilen Abdullah Sayın için şed kuşatma töreni düzenlendi.

Ahiliği anlatan tiyatro gösterisinin ardından vatandaşlara pilav ikram edildi.

Programa, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Sivri ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Aslan - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.