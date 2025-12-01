Haberler

Yeşil Beceriler ve Adil Geçiş Projesi Başlatılıyor

Milli Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde, uluslararası 'YouthGreen 5.0-Yeşil Beceriler ve Döngüsel Ekonomi ile Adil Geçiş' projesi hayata geçirilecek. Proje, gençlerin çevre dostu kariyer planlaması ve yeşil dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyulan becerileri kazanmalarını amaçlıyor.

Milli Eğitim Vakfı (MEV) koordinatörlüğünde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pro-ek Uluslararası Eğitim Bilim ve Kültür Derneği, Fetico, Pro Consencio ve Think Up Digital işbirliğiyle uluslararası "YouthGreen 5.0-Yeşil Beceriler ve Döngüsel Ekonomi ile Adil Geçiş" projesi başlatılacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile gençlere yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılması ve gençlerin çevre dostu kariyer planlaması oluşturmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) 250 bin avro fon desteği alınan proje 24 ay sürecek.

MEV Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çelik, çalışma ile gençlerin yeşil beceriler kazanmalarını, girişimcilik fırsatlarına erişmelerini ve yapay zeka tabanlı kariyer araçlarıyla geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaklarını belirtti.

MEV'e bağlı okullarda çevre bilinci, iklim okuryazarlığı ve toplumsal sorumluluk derslerinin sürdüğünü ifade eden Çelik, projenin, MEV'in öncelik verdiği birçok alanı bir araya getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
