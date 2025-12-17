Sarıoğlan'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliğinde, yerli üretim desteklenerek tasarruf bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışıldı. Üç neslin bir araya geldiği programda, katılımcıların hazırladıkları yerli ürünler sergilendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üç nesil bir araya geldi.
Programda, yerli üretimin desteklenmesi, tasarruf bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması hedeflendi.
Katılımcılar tarafından hazırlanan yerli ürünlerin sergilendiği etkinlikte, paylaşma ve dayanışma duygusu ön plana çıktı.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel