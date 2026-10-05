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Yerköy'deki kadın kooperatifi 263 bin 481,25 liralık hibe desteği alacak

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Yozgat Valiliği ile Yerköy'deki İskele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında 263 bin 481,25 liralık hibe desteği için sözleşme imzalandı. KOOP-DES kapsamındaki destek, kooperatifin makine ve ekipman alımlarında kullanılacak.

Yozgat Valiliği ile Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren İskele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile 263 bin 481,25 liralık hibe desteği için sözleşme imzalandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında hibe almaya hak kazanan kooperatifle valilik toplantı salonunda sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında kooperatifin makine ve ekipman alımlarında kullanılmak üzere 263 bin 481,25 lira hibe desteği sağlanacak.

Sözleşme, Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ve kooperatif üyelerinin katılımıyla imzalandı.

Özkan, desteğin kooperatifin üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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