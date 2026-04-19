Yerebatan Sarnıcı Türk ziyaretçilere 1 TL oldu; yoğunluk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yerebatan Sarnıcı'na Türk ziyaretçiler için giriş ücretini 1 lira olarak belirlemesi, ziyaretçi sayısında önemli bir artışa neden oldu. Cumartesi günü yaklaşık 20 bin kişi tarihi sarnıcı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Fatih'te bulunan Yerebatan Sarnıcı giriş ücretini Türk ziyaretçiler için 1 lira olarak belirlemesinin ardından ziyaretçi sayısında artış yaşandı, girişlerde yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar sonrası Yerebatan Sarnıcı girişinde uzun kuyruklar oluştu. Bilet makineleri önünde yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler sıraya girerek uzun süre beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman kalabalık nedeniyle sıraya girmekte güçlük çekildiği gözlendi. Cumartesi günü tarihi sarnıcı yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

