Haberler

Yenikarpuzlu Belediyesi Tarlalarını Kiraya Verdi

Yenikarpuzlu Belediyesi Tarlalarını Kiraya Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Belediyesine ait tarım arazilerinin kiralama ihalesi açık artırma yöntemiyle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Köprü, kiralama işlemini gerçekleştiren üreticilere teşekkür etti.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Belediyesine ait tarlalar kiralandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikarpuzlu Belediyesine ait tarım arazilerinin kiralama ihalesi gerçekleşti.

Açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede, 18 parçadan oluşan belediyeye ait tarlalar bir yıllığına kiraya verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Köprü, tarlaları kiralayan üreticilere teşekkür etti, tüm üreticilere hayırlı bol ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

Özcan, SMA hastası Melek'i misafir etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, SMA hastası Melek Çoruh'u misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melek Çoruh ve annesi Melike Giray, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Melek'e tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Devlet Hastanesi acil girişi otopark genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kerman, yaptığı açıklamada, hızla devam eden çalışmalar kapsamında beton döküm işlemlerine başladıklarını belirtti.

İlçenin sağlık hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Kerman, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.