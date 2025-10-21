Yenikarpuzlu Belediyesi Tarlalarını Kiraya Verdi

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Belediyesine ait tarlalar kiralandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikarpuzlu Belediyesine ait tarım arazilerinin kiralama ihalesi gerçekleşti.

Açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede, 18 parçadan oluşan belediyeye ait tarlalar bir yıllığına kiraya verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Köprü, tarlaları kiralayan üreticilere teşekkür etti, tüm üreticilere hayırlı bol ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

Özcan, SMA hastası Melek'i misafir etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, SMA hastası Melek Çoruh'u misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melek Çoruh ve annesi Melike Giray, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Melek'e tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Devlet Hastanesi acil girişi otopark genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kerman, yaptığı açıklamada, hızla devam eden çalışmalar kapsamında beton döküm işlemlerine başladıklarını belirtti.

İlçenin sağlık hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Kerman, ekiplere teşekkür etti.