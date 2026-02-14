Suat Kılıç'tan Ekonomi Yönetimine 'Enflasyon' Tepkisi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ekonomi yönetiminin yüksek enflasyona ilişkin açıklamalarını eleştirerek "Yüksek enflasyonun sebebi ne? Cevdet Yılmaz: Kuraklık. Mehmet Şimşek: Zirai don. Merkez Bankası Başkanı: Altın ve ramazan. Ne vakit, yağmur yağar, altın iner, Ramazan biter, cemreler düşer; o vakit, enflasyon da düşer" dedi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyonun sebebi ne? Cevdet Yılmaz: Kuraklık. Mehmet Şimşek: Zirai don. Merkez Bankası Başkanı: Altın ve Ramazan! Ne vakit, yağmur yağar, altın iner, Ramazan biter, cemreler düşer; O vakit, enflasyon da düşer. Yukarıda adı geçen muhteremlerden bir şey beklemeyin!" ifadesini kullandı.