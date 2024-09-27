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Yeniçağa ve Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı Başarıyla Gerçekleşti

Yeniçağa ve Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı Başarıyla Gerçekleşti
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Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde gerçekleştirilen geleneksel 'Hayvan ve Emtia Panayırı', köylülerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı bir buluşma oldu. Farklı illerden gelen esnaf, tezgahlarında yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünleriyle ilgi çekti.

Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.

Geleneksel olarak yapılan ve köylülerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırlarda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.

Panayırlara farklı illerden gelen esnaf ve köylüler, tezgahlarında çeşitli ürünleri satışa sundu.

Yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığı panayırlar, ilgi gördü.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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