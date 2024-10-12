Yeniçağa'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş Düzenlendi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 'Sağlık için Harekete Geç' etkinliği kapsamında sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde dövizlerle sağlıklı yaşam mesajı verdiler.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.
Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık için Harekete Geç" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Hükümet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, kamu kurumu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları dövizlerle sağlıklı yaşama dikkati çekti.