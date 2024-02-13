Yeni Zelanda parlamentosunda Çin Yeni Yılı kutlaması düzenlendi

WELLİNGTON, 13 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda parlamentosunda Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere bir etkinlik düzenlendi. Pazartesi günü düzenlenen etkinlik, 2002'den bu yana her yıl gerçekleştiriliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, etkinlikte yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'nın ilham verici hikayeleri olan güçlü ve çeşitli Asya topluluklarına sahip olduğunu söyledi.

Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xialong ise her yıl düzenlenen kutlamanın, Çin toplumunun katkılarına ve ülkedeki çok kültürlü mozaiğin bir parçası olan Çin kültürünün rolüne Yeni Zelanda'nın verdiği değeri yansıtan gelenekselleşmiş bir etkinlik haline geldiğini ifade etti.

İkili ilişkilerin gelişimine de değinen büyükelçi, içinde bulunduğumuz yılın, Çin-Yeni Zelanda Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın 10. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi, Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin doğasının karşılıklı fayda sağladığını, temelinin karşılıklı saygı ve güvene dayandığını, geleceğinin ise her iki tarafın karşılıklı çabalarına bağlı olduğunu kaydetti.