Yeni Yol Grup Toplantısı... Ahmet Davutoğlu: "Çağ Dışı Bir Laiklik Anlayışını Bu Milletin Başına Musallat Etmeyin"

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisini eleştirerek, "28 Şubat bitti, unutun. O kara günler geri gelmeyecek. Noeller, paskalyalar her yerde kutlanırken siz ne istiyorsunuz? Neden bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Çağ dışı bir laiklik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerinin başında Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet dileyen Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ı da vefatının 15. yılı nedeniyle andı.

Ramazanın ilk iftarını emeklilerle yaptıklarını, onlarla sohbet ettiklerini belirten Davutoğlu, emeklilerin yaşadıkları zorlukları anlattıklarını söyledi. Davutoğlu, emekli aylıklarının düşüklüğüne ve enflasyon karşısında eridiğine işaret etti.

Sohbet ettiği emekli Semra Hanım'ın "Benim bu yaşa geldikten sonra en büyük amacım torun sahibi olmak. Evlatlarım 30-35 yaşına geldi ama evlenemiyorlar çünkü iş sahibi olamıyorlar" dediğini aktaran Davutoğlu, istatistiklerin Aile Yılı ilan edilen 2025'te evlenme sayılarının düştüğünü, boşanma sayılarının ise arttığını gösterdiğine dikkati çekti. Davutoğlu, ekonomik zorlukların evlenmeyi zorlaştırdığını, boşanmalara yol açtığını kaydetti.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin alım gücünün düştüğünü dile getiren Davutoğlu, "Bayram ikramiyesini korumanın bir yolu var. Bir ay ek zam verilsin, destekliyorum. Ek zam verilmezse, adil bir ikramiye verilmezse buna bayram ikramiyesi denmez, buna sadaka denir. Bu millet de sadakayı kabul etmez" diye konuştu.

"Birileri Hazineyi soyuyor diye sen de milleti soyma"

Mazota gelen zamma değinen Davutoğlu, mazotun tarım araçlarında da kullanıldığını bu nedenle fiyatının artmasının gıda enflasyonuna da yol açtığını söyledi. Davutoğlu, "Bu mazot dünyada arttı da onun için mi pahalı? Hayır. 61 liranın KDV'si, 10,23 lira, ÖTV'si 13,90 lira. Toplamı 24,13 lira. Yani 61 lira 39 kuruşun 24 lira 13 kuruşu, haraç gibi halktan alınan vergiler. Yüzde 39 vergi payı var. Mehmet Şimşek'e sesleniyorum, birileri Hazineyi soyuyor diye sen de milleti soyma. 'KDV oranları Türkiye'de yüzde 66'dan 62'ye düştü' diyor, dolaylı vergi oranları. Avrupa'da bu oran yüzde 33. Dolaylı vergiler kadar adaleti yok eden ikinci bir vergi türü yok. Bugünkü vergi düzeni halkın cebine tasavvur etmiş bir zulüm düzenidir. Eonomiyi yönetenlere sesleniyorum, kardeşlerim, enflasyonu düşürmek için bütçe açığını kapatmanız lazım. Bütçe açığını kapatıp mazota zam yapıp ÖTV ve KDV'yi katlarsanız gıda enflasyonu katlanarak artar. Öğrenemediniz mi bunu? Milletin sesi çıkmadığı ve muhatabı olmadığı için zayıfın üzerine abanacaksınız, gücü yetenler lüks şekilde yaşamaya devam edecek. Buna adalet denmez" ifadelerini kullandı.

"Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek"

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda okullardaki ramazan etkinliklerine değinen Davutoğlu, bu etkinlikleri eleştirenlerin "duyarsız" ve "saldırgan" olduklarını söyledi. "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisini eleştiren Davutoğlu, "28 Şubat bitti, unutun. O kara günler geri gelmeyecek. Noeller, paskalyalar her yerde kutlanırken siz ne istiyorsunuz. Neden bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Çağ dışı bir laiklik anlayışın bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek" dedi.

Davutoğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtğini hatırlatarak, "İhanet edenler yurt dışında keyiflerini sürmeye devam ediyor. Maalesef devletinmiz onları geri getiremedi çoğunu. En meşhurları Türkiye aleyhtarı çalışmalarını sürdürüyor. Onlar FETÖ dosyasında paralarını ödediler, FETÖ borsası bir yolsuzluk borsasıydı, dosyaları düştü. Bu mudur adalet? Ama burs alan bir Anadolu çocuğunun 7 sülalesi cezalandırılıyor, buna adalet denmez" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, darbe girişiminin ardından KHK ile işten atılanların yaşadıklarını anlattı.

"Numan Bey, neden o zaman 3 ay bekliyorsun?"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin de Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bir mesajım var, ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğunu söylüyor ama burada bir de hadis ekliyor, 'Hayır işlerinizde acele edin' diyor. Numan Bey, neden o zaman 3 ay bekliyorsun? Ramazan hayır işlemek için uygun bir ay değil mi? Bunu neden sürekli erteliyorsunuz? Erteledikçe fitne karışıyor. Ne yapacaksınız yapın. Bana sorarsanız, komisyon raporunun muhtevası yeterli mi? Değil. Ben bir rapora 'Buna 100 sene sonra nasıl bakılır?' diye bakarım. Demokratikleşme eksik, mağduriyetler eksik. Ama iyi niyet olarak, bu raporu engelleyen biz olmayalım dedik. Yeterli mi? Değil. Bu kadar çok insan dinleyeceksiniz, ortaya çıkan rapor, bir uzlaşı metninin kıvrak kelimeleri arasına sıkışıp kalacak. Cesur olun, sorunları arkada bırakmayın, çözün."

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Orta Doğu ve İsrail'e yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Davutoğlu, "Ey Trump, senin büyükelçin benim topraklarıma göz dikti. ya ona haddini bildir ya da biz bildiririz" dedi.

Kaynak: ANKA