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Yeni Parti, mağduriyeti gidermediğini savunarak fon kanunu için AYM'ye başvurdu

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Yeni Parti, mağduriyeti gidermediğini savunarak fon kanunu için AYM'ye başvurdu
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Yeni Parti, yatırım fonlarına ilişkin kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanunun yatırımcı mağduriyetlerini gidermede yetersiz kaldığını ve bazı yatırımcıların kapsam dışı bırakıldığını savundu.

Yeni Parti, "7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" hakkında kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlemelere ilişkin eleştirilerini dile getiren Günaydın, 17 Eylül'de ortaya çıkan olayların üzerinden yaklaşık iki ay geçtiğini ve hazırlanan kanunun, yatırımcıların yaşadığı mağduriyetleri gidermekte yetersiz kaldığını savundu.

Bazı yatırımcıların düzenleme kapsamı dışında bırakıldığını ileri süren Günaydın, bu durumun hak kayıplarına yol açtığını belirtti.

Günaydın, kanun nedeniyle hak kaybına uğrayan yatırımcıların alacaklarının tamamını elde edebilmeleri için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Fonlarla ilgili yaşanan süreçte sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Günaydın, kamuoyuna süreci yakından takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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