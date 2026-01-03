Haberler

Yemen Hava Yolları, Aden'den uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Hava Yolları, Aden Uluslararası Havalimanı'ndan düzenli uçuşlarına 3 günlük aranın ardından yarın sabah başlayacağını duyurdu. Uçuş programının yeniden devreye alınması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Yemen Hava Yolları, Aden Uluslararası Havalimanı'ndan düzenli uçuşlarına 3 günlük aranın ardından yarın sabah yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirket, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş programının yeniden devreye alınması için gerekli tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, pazar gününe ait uçuşlar kapsamında operasyonel süreçlerin iş ortakları ve uçuş noktalarıyla koordineli şekilde planlandığı ifade edildi.

Karşılıklı seferlerin 3 günlük aranın ardından pazar sabahı itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), 1 Ocak'ta ülkenin güneyinde yer alan Aden Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurmuştu.

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etmiş, hükümet kaynakları ise açıklamayı reddetmişti.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu