Yemen Başkanlık Konseyi: GGK güçlerinin Hadramevt ve Mehra'da konuşlanması silahlı isyandır

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin doğudaki vilayetlere konuşlanmasını "devlet yönetimine karşı silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

Yemen hükümetine bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberee göre Alimi, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Stephen Fagin'i kabul etti.

Alimi, Fagin ile GGK'nin doğu vilayetlerini ele geçirmesiyle birlikte Yemen'de yaşanan son gelişmeleri ve bunların ülkenin ekonomisi ile güvenliğine yansımalarını görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'nin Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerine konuşlanmasının "devlete karşı silahlı isyan sayıldığını" dile getiren Alimi, şunları söyledi:

"Yemen'in bugün karşı karşıya olduğu durum siyasi anlaşmazlık çerçevesine girmiyor bilakis devlet yönetimine ve devletin siyasi kararlarına karşı silahlı bir isyan anlamını taşıyor."

Son gelişmelerin, Yemen'i bölgesel istikrarsızlığın merkezi haline getirme tehdidi taşıyan tehlikeli bir ayrışmaya yol açtığını vurgulayan Alimi, bu durumun ayrıca ülkedeki güven ve istikrar süreçlerini de baltaladığını ifade etti.

Alimi, "Başkanlık Konseyi olarak da tansiyonun daha fazla yükselmesinin önüne geçmek için devlet dışında askeri hamlelerin önüne geçme talimatları verdik ve Hadramevt Vadisi'nde yeniden konuşlanmaya dair ulusal plan kararı aldık." dedi.

Başkanlık Konseyi'nin aldığı son kararların sivilleri korumaya yönelik barışçıl adımlar olduğunu aktaran Alimi, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yemen, tarihi ve toplumsal boyutları olan güney sorununu adil şekilde çözmeye bağlılığını sürdürüyor. Çözüm de silah gücüyle yapılan dayatmaları reddeden özgür Yemen halkının kararlaştıracağı seçenekler doğrultusunda olur."

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti dün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da dün sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.