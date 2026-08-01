Haberler

Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı öğrencilere voleybol etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla voleybol etkinliği düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla voleybol etkinliği düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek dostluk ve fair-play ruhu içerisinde mücadele etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler keyifli vakit geçirirken, yetkililer spor dolu etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın