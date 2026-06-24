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Albüm: Çin'de Düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu, Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Albüm: Çin'de Düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
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Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in Dalian kentinde başladı. 90'dan fazla ülkeden 1.700 katılımcı, inovasyon ve ekonomik dönüşüm konularını ele alıyor.

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde başladı.

23-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, 90'dan fazla ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.

Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, Çin'in ekonomik gidişatının bir sonraki evresi ve teknolojik ilerlemelerin somut ekonomik faydalara dönüştürülmesi gibi konulara odaklanılıyor.

Kaynak: Xinhua
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