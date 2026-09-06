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Ağıralioğlu: 'Köprü ve otoyolları millet satın alsın, hak milletin'

Ağıralioğlu: 'Köprü ve otoyolları millet satın alsın, hak milletin'
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına tepki göstererek, bu yapıların milletin vergileriyle ve garantileriyle inşa edildiğini belirtti. Ağıralioğlu, 'Milletin sırtından yapılanı, milletin elinden alıp birilerine vermenize müsaade etmeyeceğiz' diyerek, satış yapılacaksa hisselerin halka açılması ve milletin kendi köprüsüne ortak olması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına tepki göstererek, "Milletin sırtından yapılanı, milletin elinden alıp birilerine vermenize müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yıllarca milletin vergisiyle, milletin garantisiyle, milletin cebinden çıkan parayla köprüler, yollar yaptınız. Geçenden para aldınız, geçmeyenin parasını da hazineden ödediniz. Yani yükü millet çekti, borcu millet ödedi, garantiyi millet verdi. Şimdi sıra köprüleri, yolları satmaya mı geldi? İlla satacaksanız, milletin malını üç beş kişiye değil, milletin kendisine satın. Hisselerini açın, millet alsın. Bu memleketin insanı kendi köprüsüne, kendi yoluna, kendi servetine ortak olsun. Milletin sırtından yapılanı, milletin elinden alıp birilerine vermenize müsaade etmeyeceğiz. Borç milletin, dert milletin, köprü milletin… Millet satın alsın, hak milletin."

Kaynak: ANKA
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