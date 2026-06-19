Kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

Örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akrabaları veya yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto varlıklara aktardıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mağdurları yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 567 fişek, yaklaşık 25 milyon lira değerinde 6 çek, 1 milyon 60 bin lira tutarında 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 taşınmaz, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 14 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Ortaca Adliyesine sevk edildi.