Haberler

Kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

Örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akrabaları veya yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto varlıklara aktardıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mağdurları yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 567 fişek, yaklaşık 25 milyon lira değerinde 6 çek, 1 milyon 60 bin lira tutarında 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 taşınmaz, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 14 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Ortaca Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Siteyi karıştıran skandal! Havuza girmek isteyen kadını engellediler
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
'Messi'nin Babası Öldü' iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

"Messi'nin Babası Öldü" iddiası ünlü sunucunun kariyerini bitirdi

Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var! Başkan Uğur İbrahim Altay “Boom”u anlattı

Konya Büyükşehir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak proje

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı