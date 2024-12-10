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Yatakta 15 Yıl Tuttuğu Hayali Gerçekleşti: Beşiktaş Maçına Gitti

Yatakta 15 Yıl Tuttuğu Hayali Gerçekleşti: Beşiktaş Maçına Gitti
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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki 38 yaşındaki Zafer Altınışık, 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Beşiktaş kaymakamlığının desteğiyle, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçını izlemek üzere stadyuma gitti. Bu fırsat, Altınışık için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 38 yaşındaki Zafer Altınışık, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçına kaymakamlığın desteğiyle giderek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Zafer Altınışık, 2009'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya'ya gittiği esnada otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazada boyun kemiği kırılarak omuriliği hasar gören Altınışık, 15 yıldır boyundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor.

Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'in kendisini ziyareti sırasında taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını sahasında izlemek istediğini aktaran Altınışık, Kaymakam Çitil'in girişimiyle 7 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gitti.

Annesinin yardımıyla akülü sandalye ile stada giren Altınışık, takımı için tezahürat yaptı, marşlar söyledi.

Altınışık, AA muhabirine, koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu, takımının her maçını televizyondan izlediğini anlattı.

Kaymakam Bilal Çitil'in kendini ziyarete geldiğinde Beşiktaşlı olduğunu konuştuklarını aktaran Altınışık, "Kaymakamımız, Beşiktaş Kaymakamlığı ve takım yönetimiyle iletişime geçmiş, Bana da sürpriz oldu. Duyduğumda çok heyecanlandım. Annemle İstanbul'a gittim. Orada deniz kenarında yemek yedim. 15 yıl oldu deniz görmeyeli. Benim için de iyi oldu." dedi.

"Uğurlu geldik maçı kazandık"

Daha sonra stada gittiğini anlatan Altınışık, şöyle konuştu:

"Futbolcuları yakından görmek heyecan verici. Statta maç izlemek ayrı bir atmosfer. Amaç maç izlemek olsa evde de izlersin ama önemli olan oradaki coşku ve atmosfer. Çok güzeldi benim için. Uğurlu geldik maçı kazandık. Çocukken arkadaşım vardı, evlerine gittim televizyonda maç özeti izledik. Biz sahadaki futbola bakıp Beşiktaşlı olmadık. Biz o tribündeki coşkuyu gördük. Çok rahat maç izledim. Çok fazla dışarı çıkamadığım için benim için değişiklik oldu."

"Zafer'in hayalini gerçekleştirdik"

Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli aracılığıyla Zafer'den bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Beşiktaşlı olduğunu duydum. Hayalinin maça gidip o atmosferi tatmak olduğunu öğrendim. Beşiktaş Kaymakamlığı ile iletişime geçtik. Onların desteği ile Zafer'i maça gönderdik. Annesi ve vakıftan bir görevliyle birlikte gitti. Zafer'in hayalini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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