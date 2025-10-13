Yassıada Açıklarındaki Gulet Teknesinde Yangın Çıktı

1) YASSIADA AÇIKLARINDAKİ BİR GULET TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi, Yassıada açıklarındaki bir gulet teknede yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Fethiye ile Göcek arasındaki Yassıada yakınlarında bir gulette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için denizden müdahale ediyor.