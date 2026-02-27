Haberler

Yasa Dışı Kumar Soruşturmasında Hst Holding ve Hst Mobil'e Kayyım Atandı: 17 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında HST Holding AŞ ve bağlı şirketi HST Mobil AŞ’ye kayyım atandığını, 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı. Soruşturmada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve mevcut deliller doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların "Arfemisbet", "Lunabet", "Bets10" ve "Casinometropol" gibi yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu tespit edildi. Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şirketin yasa dışı bahis/kumar ile dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında,"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi. Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu; HST Mobil AŞ ile HST Holding AŞ'ye kayyım atandığı belirtildi.

El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu; toplamda 671 milyon 255 bin TL'lik mal varlığına yönelik işlem yapıldığı ifade edildi. Soruşturmada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
