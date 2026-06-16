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Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 51 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 51 gözaltı
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Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 51’e çıktı. Organizasyona ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Organizasyona ait banka hesaplarında da 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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