Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve İzmir'de, yas dışı bahis suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda; 49 adet dijital materyal, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı