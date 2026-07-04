Haberler

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve İzmir'de, yas dışı bahis suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda; 49 adet dijital materyal, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Suç dünyasının 'baron ablası' yakalandı

Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti