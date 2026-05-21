Haberler

Batman merkezli 17 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 88 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı, 34'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilmişti.

Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 122'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığının tespit edilmesinin ardından 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlenen 143 şüphelinin yakalanması için 18 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

Batman merkezli, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 121 şüpheli yakalanmıştı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konularak, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum