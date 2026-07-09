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Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 750 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Temmuz'da Burdur merkezli Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin banka, elektronik para kuruluşu ve kripto hesaplarında yapılan incelemede 750 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ve soğuk cüzdan hesapları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak
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