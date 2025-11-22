Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Tutuklama
Güncelleme:
Bursa merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, bahis oyunlarının işlem hacmi 427 milyon lira olarak belirlendi.

BURSA merkezli 2 ilde, spor müsabakalarında şans oyunları soruşturmasında, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bahis oyununun 427 milyon lira işlem hacmi bulunduğu bildirildi.

Kentte 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' edenlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde işlem hacminin 427 milyon lira olduğu belirlendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Bursa ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalandı; 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 150 mermi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
