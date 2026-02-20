Haberler

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin bazıları eski bir spor kulübünün yöneticileri olarak biliniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili 17 Şubat'ta İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, suç tarihinde ismi "Tuzlaspor" olan kulübün eski başkanı F.İ. ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etmişti.

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken Diyarbekirspor kulübünün yanı sıra 3 şirkete, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konulmuştu.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
