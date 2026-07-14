Haberler

İstanbul'daki "yasa dışı bahis ve kumar" operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin izini kaybettirmeye çalışan 73 şüpheliden 21'i tutuklandı, 52'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 76 milyar lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi.

İstanbul'da, "yasa dışı bahis ve kumar"dan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda çalışma başlatmıştı.

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığını, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirleyen ekipler, para transferi açıklamalarında da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığını tespit etmişti.

Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini, hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu, bunların da bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını ortaya çıkarmıştı.

Çalışmaların devamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiğini, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirleyen ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını belirlemişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı

ABD'nin hamlesi piyasaları sarstı! Petrol yeniden yükselişe geçti
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kurdular
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar