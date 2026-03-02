Haberler

Amasya merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Amasya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak üzere hesaplar temin ettikleri ve yaklaşık 1.3 milyar lira hareket gerçekleştirdikleri belirlendi.

Amasya merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Amasya, Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri ve hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 46 Ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 bellek, banka kartı, 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesine el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
