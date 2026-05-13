Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı

KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 8,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu yöntemle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK koordinesinde yapılan çalışmalarda 20 ayrı yasa dışı bahis sitesinde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu ve 2 bin 800 IBAN kullanıldığı ve işlem hacminin 8 milyar 600 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi. Ekipler, Kayseri merkezli 19 ilde aralarında banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran kişilerin de olduğu 132 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Şüphelilerden 115'i eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren şüphelilerden 95'i Kayseri, 8'i İstanbul, 4'ü Yozgat, 3'er kişi Adana ve Gümüşhane, 2'şer kişi Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa ve Antalya'da, 1'er kişi ise Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Trabzon ve Malatya'da yakalandı.

2 BİN 800 BANKA HESABINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

17 firariyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı