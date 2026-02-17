Haberler

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Tuzlaspor'un eski başkanı ve yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edilen bir bahis sitesine yönelik operasyonda, birçok mal varlığına el konuldu.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, suç tarihinde ismi Tuzla spor olan kulübün eski başkanı F.İ. ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor, 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Firari 5 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
