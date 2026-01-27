Haberler

Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
AYDIN merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 130 milyon lira olduğu belirtildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Aydın merkezli İzmir ve Erzurum'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.G., K.T., P.B. ve H.İ.T. gözaltına alındı. Banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 130 milyon lira olduğu belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
