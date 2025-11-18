Haberler

Yasa Dışı Altın Ticaretine Büyük Operasyon: 100 Milyar TL Kamu Zararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yaptığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgelerle haksız kazanç sağladığı, 100 milyar TL kamu zararına yol açtığı belirtiliyor.

(İSTANBUL) Altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Aldıkları döviz teşviklerini de kullanarak yasa dışı yöntemlerle altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim edildiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Bunlardan 21'i gözaltına alındı. Diğer iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı,

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı,

100 milyar liralık kamu zararı

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir. Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.