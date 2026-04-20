Suriye ile Irak arasındaki Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı 13 yıl sonra yeniden açıldı

Suriye ile Irak arasında 2013'ten bu yana kapalı olan Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, üst düzey yetkililerin katılımıyla resmi bir törenle yeniden hizmete açıldı. Açılışın, ekonomik hareketliliği artırması ve ticari geçişlerin kolaylaşması bekleniyor.

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresinden yapılan açıklamada, Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı'nın resmi törenle yeniden açıldığı bildirildi.

Açılış törenine Suriye tarafından Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı. Irak tarafını ise Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili başkanlığındaki heyet temsil etti.

Irak heyeti, Haseke'deki Yarubiye Sınır Kapısı'nda karşılandı.

Vaili başkanlığındaki Irak heyetinin, Suriyeli yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde "sınır kapılarında ortak çalışmanın geliştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ticaret hacminin artırılması" konuları ele alındı.

Törenin ardından sınır kapısı yeniden açılarak karşılıklı geçişlerin başlatıldığı duyuruldu.

Sınır kapısının yeniden faaliyete geçmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik hareketliliği artırması, bağlantıları güçlendirmesi ve sivil ile ticari geçişleri kolaylaştırması bekleniyor.

Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Yarubiye beldesi ile Irak'ın Ninova iline bağlı Rabia kenti arasında yer alan sınır kapısı, 2013 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti. Aynı yılın sonlarına doğru ise terör örgütü YPG'nin Yarubiyye kentiyle birlikte kapının tamamını ele geçirmesiyle Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı el değiştirmişti.

Sınır kapısı, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan askeri ve idari entegrasyonun yanı sıra petrol kaynakları ve sınır kapılarının devrini öngören anlaşma kapsamında Suriye hükümetine devredilmişti.

Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, Deyrizor'daki El-Bukemal-El Kaim geçişinin ardından Suriye'yi Irak'a bağlayan ikinci resmi sınır kapısı oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
