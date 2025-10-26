Haberler

Yantai Limanı'ndan Tanzanya'ya Yeni Kargo Rotası

Çin'in Yantai Limanı, Tanzanya'nın Tanga Limanı'na kargo taşıyan yeni bir uluslararası rota başlattı. Bu yeni rota, Doğu Afrika'ya daha etkili lojistik hizmetleri sunarak küresel tedarik zincirini güçlendiriyor.

JİNAN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Yantai Limanı'ndan cumartesi günü Tanzanya'nın Tanga Limanı'na gitmek üzere bir kargo gemisi yola çıktı.

Yantai Liman İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, limandan genel kargo taşımacılığı için başlatılan bu 29. uluslararası rota, limanın küresel tedarik zinciri sistemini güçlendirme yolunda attığı yeni bir adımı temsil ediyor.

Yeni rota, Doğu Afrika'ya daha verimli lojistik seçenekleri sunuyor. Tanga Limanı'na ulaşan yükler, Uganda ve Ruanda gibi kıtanın iç bölgelerindeki ülkelere de taşınabiliyor.

Limandan Asya, Afrika, ABD ve Avrupa'ya özel ekipman, inşaat makineleri ve rüzgar enerjisi ekipmanları dahil 200'den fazla kargo türü sevk ediliyor.

Yantai Limanı'ndaki genel kargo sevkiyat hacmi, yılın ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 artışla 11,9 milyon tona ulaştı. Bu rakam, şimdiden geçen yılın toplam sevkiyat hacminin üzerine çıktı.

Xinhua
