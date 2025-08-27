Yangın Söndürüldü, Kaymakam Geçmiş Olsun Diledi

KAYMAKAM ŞAHİN: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde pasta börek imalathanesinde çıkıp soğuk hava deposuna sıçrayan yangın söndürüldü. Kaymakam Cemal Şahin de yangın çıkan işletmeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Şahin, "Yukarıkocayatak Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde çıkan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ederek yangını söndürdü. İki işletmemizde maddi hasara sebep veren yangın bizleri üzmüştür, tek tesellimiz can kaybının olmayışıdır. Her iki işletmemize ve çalışanlarına geçmiş olsun" dedi.