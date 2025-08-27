Yangın Söndürme Uçağı Karacaören Baraj Gölü'nden Kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde 2 gün önce kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, kıyıya yanaştırılıp vinçle karaya çıkarıldı.Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde yaklaşık 1 aydır çalışma yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan 'OR- 2021' kuyruk numaralı, AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, 25 Ağustos saat 11.00 sıralarında su alma sırasında kalkış yapamayıp, kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirilirken, uçaktaki Türk ve İspanyol 2 personelin yardımına bölgedeki balıkçılar yetişti. Tekneye alınan 2 personel, kıyıya getirildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan 2 personel, tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olayın ardından uçağın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters dönen uçak, dün ekiplerin çalışmasıyla kıyıya yanaştırıldı. Bugün ise uçağın karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göl kıyısına vincin yanaşması için bölgede düzleme çalışmaları yapıldı. Ardından vinçle kaldırılan uçak, karaya çıkarıldı. Uçağın nakliyesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterden destek istendi. Uçağın askeri helikopterle Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel