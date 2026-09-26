Yang Liuyue, Asya Oyunları'nda dünya rekoru kırıp altın madalyaya uzandı

Yang Liuyue, Asya Oyunları'nda dünya rekoru kırıp altın madalyaya uzandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çinli sporcu Yang Liuyue, Nagoya'daki 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogramda koparma ve toplamda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yang, böylece Asya Oyunları'nda hem dünya rekoru hem altın madalya elde etti.
NAGOYA, 26 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogram halter finalinde yarışan Çinli sporcu Yang Liuyue, 25 Eylül 2026.
Çinli sporcu Yang Liuyue cuma günü düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogram halter müsabakasında koparma ve toplamda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. (Fotoğraf: Yu Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua