Yamaç Paraşütü Yaparken Denize Düşen Alman Pilot Yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan Alman pilot Frederick Sass, iniş sırasında denize düşerek yaralandı. Pilot, çevredeki tekneciler tarafından denizden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen Alman pilot, yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan Alman yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, iniş sırasında denize düştü.
Sass'ın düştüğünü gören bölgedeki tekneciler, pilotu denizden çıkardı.
Yaralanan pilot, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sass'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel