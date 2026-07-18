Haberler

Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde pilot Bayram Kurt, kalkıştan sonra 30 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt (48), kalkış yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi.

Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri kapsamında Antalya'dan ilçeye gelen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandı. Kurt, kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bayram Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği için ilçeye gelen sporcular, Bayram Kurt'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Yamaç paraşütü şenliğine katılan pilot 30 metreden düşerek hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü şenliğinde facia! Ne olduysa havalandıktan sonra oldu

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım