Yalova Merkezi Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Yalova merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçip cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükleten ve bu uygulamalar üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yalova merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, O.T, M.B, A.U, Y.Ç, E.A. ve H.C.P. tutuklandı. M.S, F.S, Z.Ç, Ş.T, M.Ş. ve H.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.