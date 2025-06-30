Yalova Merkezi Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Emniyet Müdürlüğü, 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte borsa uygulamalarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Yalova merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçip cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükleten ve bu uygulamalar üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yalova merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, O.T, M.B, A.U, Y.Ç, E.A. ve H.C.P. tutuklandı. M.S, F.S, Z.Ç, Ş.T, M.Ş. ve H.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

Plastik fabrikasında feci olay! Bacakları koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.