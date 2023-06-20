Yalova'da otomobille çarpışan minibüsteki 9 kişi yaralandı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otomobille çarpışan minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otomobille çarpışan minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yalova ile Subaşı beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapan D.D. yönetimindeki 77 AZ 112 minibüs, söz konusu güzergahtaki yolun Taşköprü mevkiinde A.P.B'nin kullandığı 77 AP 637 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoldaki ulaşım olay sebebiyle bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel