Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 27 bin makaron ve 16 kilogram tütün ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde E.D'ye ait işletme ve otomobilde arama yaptı.

Ekipler, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler ile işletme içerisinde tütün doldurulmuş 27 bin makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli E.D. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
