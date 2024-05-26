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Yalova'da Doğa Sporları Festivali Başladı

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Yalova Valiliği öncülüğünde düzenlenen Doğa Sporları Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı. Yamaç paraşütü, bisiklet maratonu, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin yanı sıra çadır ve karavan konaklama imkanı da sunulacak.

Yalova Valiliği öncülüğünde düzenlenen Doğa Sporları Festivali başladı.

Yalova Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi, Çınarcık Belediyesi ve Teşvikiye Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinliğin açılışı Çınarcık Teşvikiye Kum Plajı Alanı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde yamaç paraşütünden bisiklet maratonuna, doğa yürüyüşünden egzersizlere, doğal yaşamdan geleneksel oyunlara birçok etkinlik yapılacak. Katılımcılar hem çadır hem de karavanlarıyla bu alanda konaklayabilecek.

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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